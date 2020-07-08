هيئة دبي للطيران المدني: إجراءات تضمن الانسيابية و«السلامة».. واختبارات «كوفيد-19» مجاناً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

اتخذ مطار دبي الدولي جميع الإجراءات التشغيلية التي تسهم في انسيابية حركة المسافرين، مع ضمان سلامتهم وصحتهم، تزامناً مع استئناف حركة السياحة الدولية، أمس.

وأظهرت جولة نظمتها «الإمارات اليوم» بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني، لمجموعة وكلاء دبي للسياحة والسفر، جاهزية المطار لتوفير أفضل الخدمات وأكثرها سلامة وأمناً، في وقت أكدت فيه هيئة دبي للطيران المدني توفير اختبارات «كوفيد-19» مجانية لجميع زوار الإمارة.

وقال مديرون ومسؤولون إن ارتفاع عدد الرحلات الجوية سيسهم في زيادة معدلات تدفق المسافرين خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن «دبي الدولي» يلعب دوراً أساسياً في ربط حركة السفر العالمية، باعتباره أكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين.

مبادرة

وتفصيلاً، نظمت صحيفة «الإمارات اليوم»، بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني، جولة لمجموعة وكلاء دبي للسياحة والسفر في مطار دبي الدولي، في إطار مبادرة للترحيب بالزوار والسياح، بالتزامن مع استئناف حركة السياحة الدولية إلى الإمارة ابتداءً من السابع من يوليو الجاري.

وخلال الجولة التي شملت مختلف مرافق المطار، اطلع أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«مجلس وكلاء دبي للسياحة والسفر» على آخر المستجدات والإجراءات في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال السياح والزوار الدوليين، بما في ذلك التدابير الاحترازية لضمان سلامة المسافرين والعاملين في المطار إثر جائحة «كوفيد-19».

وتفقد أعضاء اللجنة صالات المسافرين القادمين والمغادرين، فضلاً عن مرافق إنهاء إجراءات السفر، والاستعدادات لاستقبال الرحلات المجدولة، إضافة إلى التدابير التي تضمن اتباع أرقى معايير الأمن والسلامة المتبعة في المطارات العالمية.

جاهزية المطار

وأكد نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، جاهزية مطار دبي الدولي لتوفير أفضل الخدمات وأكثرها سلامة للمسافرين، واستقبال الرحلات المجدولة، ورحلات عودة المقيمين إلى الدولة، إضافة إلى رحلات الترانزيت إلى وجهات أخرى.

وأضاف أن عدد الرحلات الجوية المنتظمة في تزايد مستمر مع إعلان شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» بدء رحلاتهما إلى مزيد من المحطات.

وقال الحاي إن ارتفاع عدد الرحلات الجوية سيسهم في زيادة معدلات تدفق المسافرين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن «دبي الدولي» يلعب دوراً أساسياً في ربط حركة السفر العالمية، باعتباره أكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين.

وكشف أن المطار اتخذ جميع الإجراءات التشغيلية التي تضمن انسيابية حركة المسافرين، بالتوازي مع ضمان سلامتهم وصحتهم، موضحاً أن الإجراءات والتدابير التي اعتمدها المطار تشمل وجود زجاج وقائي عند تسجيل الوصول، ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري، وعلامات التباعد الجسدي، مع زيادة مستويات التعقيم وفقاً للمعايير الدولية.

اختبارات «كوفيد-19»

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في هيئة دبي للطيران المدني، سعود عبدالعزيز كنكزار، إنه ومنذ صدور قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، السماح بسفر المواطنين والمقيمين إلى الخارج اعتباراً من 23 يونيو الماضي، وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من السابع يوليو وفق اشتراطات محددة، واصلت الهيئة العمل مع جميع شركائها الاستراتيجيين، لضمان استئناف آمن وسلس لحركة الرحلات عبر منافذ دبي الجوية.

وأضاف أن الشركات المشغلة للرحلات الجوية عبر مطارات دبي، تعمل وفق الاشتراطات التي حددتها الجهات المعنية، لضمان أعلى المعايير العالمية، في حين اتخذت مؤسسة مطارات دبي وشركاؤها الاستراتيجيون سلسلة إجراءات وتدابير احترازية للحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين، سواء من المغادرين أو القادمين، وجميع العاملين في المطار.

وأكد أن هذه التدابير تشمل مختلف المراحل، بدءاً من وصول المسافرين إلى المطار، وحتى صعودهم إلى الطائرة، لافتاً إلى أن شركات الطيران الوطنية وبعض الناقلات الجوية الأجنبية بدأت بتسيير رحلاتها المنتظمة إلى العديد من الوجهات.

وكشف أن اختبارات «كوفيد-19» مجانية لجميع المسافرين الزوار القادمين إلى دبي.

تفاؤل وثقة

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة وكلاء دبي للسياحة والسفر، عاصم أرشاد، إن أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس وكلاء دبي للسياحة والسفر اطلعوا على التدابير الاحترازية في مطار دبي الدولي في إطار الاستعدادات لاستقبال السياح الدوليين، لافتاً إلى أن مؤسسة مطارات دبي وشركاءها الاستراتيجيين بذلوا جهوداً كبيرة لاعتماد وتطبيق أعلى المعايير التي تضمن سلامة المتعاملين في جميع مراحل السفر.

وأكد أن جميع المرافق في المطار مجهزة بأحدث التقنيات للعمل بكفاءة وفعالية عالية، وهي على أتم الاستعداد، مشيراً إلى أن الإجراءات تبعث على التفاؤل والثقة بعودة آمنة للرحلات المنتظمة الواصلة والمغادرة، بما في ذلك رحلات الترانزيت.

ولفت إلى أن وكالات السفر الرئيسة في دبي تلقت أصداء إيجابية من شركائها الخارجيين في مختلف الدول والأسواق بخصوص استئناف حركة السياحة، مبيناً أن دبي وجهة سياحية فريدة من نوعها في ظل اهتمام ورغبة العديدين في زيارتها وقضاء عطلات فيها طوال العام. وأضاف أن الشركات طرحت بدورها العديد من العروض والبرامج المخصصة لاستقبال الزوار.

خدمات وإجراءات

في سياق متصل، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، محمد جاسم الريس، إن مطار دبي الدولي سخر الإمكانات كافة لشركات الطيران والمسافرين مع استئناف حركة السياحة الدولية، ما يشجع النقل الجوي على الصعيد العالمي خلال الفترة المقبلة.

ولفت الريس إلى أن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» وفّرتا مجموعة من الخدمات والإجراءات التي تسهل حركة السفر عبر المطار، مشيراً إلى أن خدمات الناقلتين تحظى بإقبال كبير على الصعيدين المحلي والعالمي.

وذكر أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي اعتمدت مجموعة تدابير في مختلف نقاط الجذب التي تستقطب الزوار، بما فيها المرافق العامة.

زجاج وقائي وعلامات أرضية

تشمل التدابير التي اعتمدها مطار دبي الدولي وجود زجاج وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري، وعلامات التباعد الجسدي، إضافة إلى زيادة مستويات التعقيم وفقاً للمعايير الدولية.

كما ثبّت المطار علامات أرضية في جميع مناطق الانتظار، لإرشاد المسافرين، والتأكيد على التزام التباعد الجسدي عند «كاونترات» إجراءات السفر، والجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرات، ومناطق مواصلة الرحلات. بدورهم، يوجه عاملون في المطار يرتدون ملابس واقية، المتعاملين، للالتزام بمسافة آمنة من الآخرين، كما تتوافر عبوات أدوات الوقاية الصحية على بوابات المغادرة.

إجراءات وصول المسافرين إلى دبي

- يتعين على المسافرين قبل السفر الحصول على تأمين سفر يغطي

العلاج من فيروس «كورونا» أو الإفصاح عن الاستعداد لتحمل تكاليف

العلاج، أو العزل إذا لزم الأمر، أو إحضار شهادة تأمين تفيد بأن التغطية

تشمل العلاج من الفيروس لتقديمها عند إنجاز إجراءات السفر.

- يتعين على المسافرين القادمين إلى دبي إجراء اختبار PCR قبل موعد

السفر بـ96 ساعة، وإحضار شهادة تؤكد عدم الإصابة بالفيروس عند

السفر، وفي حال تعذر ذلك، فإنه يمكن إجراء الاختبار في مطار دبي

الدولي، وفي هذه الحالة يتعين على المسافر عزل نفسه إلى حين صدور

نتيجة الاختبار.

- إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، يمكن للسائح مغادرة الفندق

والاستمتاع برحلته بشكل طبيعي، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، فيتعين

عليه اتباع نصائح هيئة الصحة بدبي ومتابعة العزل.

- يتعين على كل المسافرين إلى دبي ملء استمارة الإفصاح الطبي،

واستمارة الخضوع للحجر الصحي. ويجب ملء الاستمارتين وطباعتهما

وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند الوصول.

- يتم تنبيه جميع السُيّاح إلى أهمية تحميل تطبيق «COVID-19 DXB»،

وتسجيل بياناتهم فيه، لتسهيل إمكانية التواصل مع الجهات الصحية في

حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

الريامي: دبي ستكون سبّاقة في استئناف الحركة السياحية

قال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، إن المبادرة التي نظّمتها الصحيفة تأتي في إطار اطلاع وكلاء وشركات السياحة والسفر الرئيسة في دبي على إجراءات استقبال الزوار الدوليين في مطار دبي الدولي، تماشياً مع الجهود المبذولة لدعم استقطاب السياح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الريامي أن دبي بذلت جهوداً كبيرة على مختلف الصعد، وبالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بملف مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إطار الاستعداد وتسريع وتيرة تعافي مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك استئناف الحركة السياحية، لافتاً إلى أن دبي تتصدر قائمة أهم الوجهات على خريطة السياحة الدولية، وستكون سبّاقة في مرحلة الاستئناف على الصعيد العالمي.

وأوضح أنه فضلاً عن المعايير المعتمدة في المطار، لاستقبال المسافرين، فقد اتخذت المنشآت الفندقية والمنتجعات والمرافق السياحية في الإمارة العديد من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الزوار في مختلف المراحل، بما يتيح عودة تدريجية للأنشطة السياحية.

أدوات وقاية صحية

اتخذت «شركة طيران الإمارات» تدابير إضافية لإرساء معايير مبتكرة للصحة والسلامة على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض. وأعدت الناقلة عبوات تحتوي على أدوات وقاية صحية، توزع مجاناً على المسافرين عند إنجاز إجراءات السفر في مطار دبي الدولي، وعلى ركاب الرحلات التي تصل إلى دبي. وتحتوي كل عبوة على أقنعة وجه، وقفازات، ومناديل مطهّرة، وسوائل معقمة.

بوابات بيومترية

تم تخصيص مناطق محددة لإجراء الاختبارات الخاصة بـ«كوفيد-19»، كما تم تجهيز جميع صالات استقبال الركاب بمعايير وإجراءات سلامة، بما في ذلك مقاعد الانتظار، واللوحات الخاصة بالتباعد، وإرشادات استخدام الممرات والمصاعد. وسيستخدم المغادرون من دبي بوابات مزودة بمعدات بيومترية، للحد من التماس مع المشرفين، فيما تخضع تلك البوابات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة بعد الانتهاء من تجهيز كل رحلة.

- جهود كبيرة لتطبيق أعلى المعايير التي تضمن سلامة المسافرين.

- «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» وفّرتا مجموعة إجراءات تسهّل حركة السفر.

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