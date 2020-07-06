تشغيل قوارب النزهة والمطاعم العائمة في أبو ظبي بشروط

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي جميع المنشات السياحية العاملة في تنظيم وتشغيل قوارب وسفن النزهة والمطاعم العائمة بإعادة مزاولة النشاط مرة أخرى بشرط الالتزام بجميع التوجيهات والاشتراطات الواجب تطبيقها لضمان الحفاظ على سلامة وصحة الزوار و الموظفين.

وذكرت الدائرة، في تعميم أصدرته اليوم، ان هذه الاشتراطات تتضمن الحفاظ على مستوى تشغيل بسعة 50% من السعة الاجمالية كحد اقصى والتزام الزوار والموظفين والمقاولين بارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأوقات مشيرة الى ان رفض الامتثال لذلك سيؤدي الى منع الدخول للمرافق.

وأوضحت الدائرة الى انه ينبغي ان تكون المنشاة مزودة بكاميرات حرارية مثبتة او لديها مقياس حرارة يدوي بالأشعة تحت الحمراء للتحقق من ان كل شخص يمر عبر الفحص الحراري الالزامي مشيرة الى ضرورة رفض دخول الأشخاص ذوي درجات الحرارة العالية وهو ما يشمل الزوار والموظفين والمقاولين.

ونوهت الدائرة الى ان كل زائر لديه درجة حرارة جسم 37,3 درجة مؤية او اعلى يتم اصطحابه الى غرفة عزل مخصصة لهذا الغرض على مقربة من المدخل الرئيس مع ابلاغ خدمة استجابة في مركز عمليات دائرة الصحة في الامارة مشيرة الى انه اذا كان الشخص يرغب في مغادرة المنشاة يسمح له بذلك مع محاولة الحصول على هوية الشخص وتفاصيل الاتصال.

وأكدت الدائرة ضرورة ابلاغ خدمة استجابة عن أي شخص تظهر عليه علامات الانفلونزا على ان يتم منع الزائرين والموظفين والمقاولين الذين تظهر عليهم الاعراض من الوصول الى المبنى او المركب كما ينبغي الفحص المسبق للموظفين والمتعاقدين في بداية كل مناوبة عمل مشيرة الى ضرورة خضوع جميع الموظفين لاخبار فيروس كوفيد -19 كل أسبوعين على ان يستانف جميع الموظفين العمل بعد تلقي نتائج سلبية للفحص.

وشددت على ضرورة التزام الموظفين والزائرين بالتباعد الاجتماعي وترك 2 متر بينهم وتحديد المقاعد بما يتناسب مع هذه المسافة والتشجيع على استخدام تقنيات الدفع الذكية وتنظيف وتطهير جميع الاسطح باستخدام المواد المصرحة من الصحة وتوفير منظفين متخصصين لتولي التنظيف و التعقيم والتحقق من توفر معقم الايدي والقفازات والكمامات عند كل نقطة دخول.

وأشارت الى ضرورة تعقيم سترات النجاه بعد كل استخدام والحفاظ على التهوية المناسبة في كل مكان في المنشاة والالتزام بعمليات تقديم الأطعمة والمشروبات وفقا لمتطلبات هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية مع عدم السماح بتقديم الشيشة وعرض ملصقات التدابير الوقائية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي والاحتياطات الواجب اتخاذها في المداخل وحول المنشاة.

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