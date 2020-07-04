وزارة الطاقة والصناعة تطلق منصة للمصانع والمنتجات الطبية الوطنية لمواجهة كوفيد 19

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن تطويرها منصة وطنية للمنتجات والمستلزمات الطبية المعنية بمكافحة جائحة كوفيد من خلال بوابة "الإمارات تصنع"، البوابة الرقمية الموحدة للقطاع الصناعي في الدولة والتي تم إطلاقها سابقاً بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية وأعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي إن المنصة ستعمل على دعم منظومة الأمن الصحي في الدولة من خلال رصد المصانع الوطنية الطبية ومنتجاتها المتعلقة بجائحة كوفيد 19، حيث دعا معاليه المصانع الوطنية المعنية بالتسجيل في المنصة، مشيداً بالمرونة الكبيرة التي أبدتها المصانع الوطنية في إعادة توظيف خطوط انتاجها ورفع طاقاتها الانتاجية لتلبية المتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية خلال الأزمة الحالية، ما كان له الأثر الكبير في استدامة توافر المنتجات في أسواق الدولة.

وتهدف المنصة إلى تسليط الضوء على القدرات الإنتاجية الصناعية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الظروف غير المسبوقة التي يعيشها عالمنا اليوم، وتطوير قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة للمصانع والمنتجات الوطنية التي تساهم في مكافحة فيروس كوفيد 19 وتعزيز الجاهزية تحسباً لأي أزمات مشابهة في المستقبل.

من جانبه قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة المهندس شريف سليم العلماء إن جائحة كوفيد 19 فاجأت القطاع الصناعي العالمي بشكل كبير، وغيرت في أولويات المنتجات الطبية الاستراتيجية، حيث أصبحت مستلزمات الحماية الطبية ضرورة قصوى خلال الأوبئة والأزمات. كما أكد سعادته على أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الوطنية لتوفير حاجة السوق المحلي واستمرارية الدور الريادي للدولة في دعم سلاسل الامداد الإقليمية والدولية بالمنتجات الضرورية.

من جهته أشار الوكيل المساعد لشؤون الصناعة المهندس أسامة أمير إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تهدف إلى تزويد أصحاب القرار والمشترين بقائمة المنتجات الحيوية الخاصة بجائحة كوفيد 19 ومعلومات التواصل مع المصانع الوطنية، على أن توفر عند اكتمالها بيانات القدرات الإنتاجية وأن تكون حلقة وصل فاعلة بين المصانع الوطنية والمشترين من داخل الدولة وخارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة منتجات كوفيد 19 ستكون من خلال بوابة "الإمارات تصنع" (uaemakes.com)، البوابة الرقمية الموحدة للقطاع الصناعي في الدولة، حيث تتيح البوابة للمستثمرين ورواد الأعمال التواصل مع أي جهة ضمن منظومة القطاع الصناعي في الدولة، كما تهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وتسهيل عملية صنع القرار من خلال توفير منظومة شاملة للمعلومات وسياسات ولوائح وإجراءات التراخيص الصناعية على مستوى الدولة.

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