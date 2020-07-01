انخفاض أسعار النقل والسكن وارتفاع الأغذية والملابس

المصدر: عبير عبدالحليم ـ أبو ظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ان أسعار خدمات النقل للمستهلكين انخفضت خلال شهر مايو الماضي لتصل الى اكبر انخفاض لها منذ تحرير سعر البترول حيث بلغت نسبة الانخفاض 11,75 % كما حققت مجموعة الترويح والثقافة اكبر انخفاض لها أيضا بنسبة 17,8%

وتفصيلا انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019

واوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير التضخم مايو 2020 الذي أصدرته امس و يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسية للمستهلك ان الرقم القياسي العام بلغ 106,9 نقطة في شهر مايو الماضي مقابل 109,87 نقطة في مايو 2019.

ولفت التقرير الى ان انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار 7 مجموعات سلعية رئيسة هي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4,1% وخدمات النقل بنسبة 11,7% والترويح والثقافة بنسبة 17,8% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3,4% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2,3% والاتصالات بنسبة 0,08 %الخدمات الصحية بنسبة 0,07%

وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 6,2%والتبغ بنسبة 6,4%والملابس والاحذية بنسبة 11,4%

ومجموعة التعليم بنسبة 0,8% وسلع وخدمات متنوعة بنسبة 0,5%

وفي الوقت نفسه ذكر التقرير ان معدل التضخم انخفض على أساس شهري في شهر مايو الماضي مقارنة بشهر ابريل الماضي بنسبة 0.09%

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