"الطيران المدني" تدرس عودة طائرة "ماكس" إلى أجواء دولة الإمارات

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن "الهيئة تعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينغ والناقلات الوطنية الإماراتية لإعادة طائرة بوينغ B737 Max إلى أجواء الدولة مجدداً، بعد تعرض طائرتين من الطراز إلى حادثين مأساويين".

وأضاف السويدي لـ"الإمارات اليوم": "تجري الهيئة العامة للطيران المدني مناقشات مستمرة مع إدارة الطيران الفيدرالية وبوينغ حول كل ما يخص ترخيص الطائرة كاختبار الطيران والتصميم والتدريب لطاقم الطائرة"، مشيراً إلى أن "الهيئة تنسق أيضاً مع هيئات الطيران المدني الرئيسة الأخرى في العالم لتبادل المعلومات وللاستفادة من تجربتها بما يخص الموضوع".

وأكد أن موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة B737Max تعتمد بشكل أساسي على أنشطة التصديق الجارية في الوقت الحالي بين هيئة الطيران الفيدرالية وشركة بوينغ.

وقال إن الهيئة العامة للطيران المدني تلتزم بضمان أعلى معايير السلامة في سماء دولة الإمارات، وستواصل أعمالها من أجل عودة طراز B737Max بعد تحقيق كل معايير السلامة اللازمة.

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