إرشادات لتفادي الاحتيال المالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

قدّم موقع «سكام واتش»، التابع للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، مجموعة من النصائح لتفادي الاحتيال المالي تتمثل في ما يلي:

-كن يقظاً لعمليات الاحتيال عندما تتعامل مع اتصالات متطفلة، سواء كانت عبر الهاتف أو البريد.

-كن حذراً جداً من كمية المعلومات الشخصية التي تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحافظ على أجهزة هاتفك والكمبيوتر الخاص بك بشكل آمن.

-استخدم دائماً الحماية بكلمة سر، ولا تفتح نصوصاً أو نوافذ تظهر أمامك، أو رسائل إلكترونية مشبوهة.

-لا تشارك الآخرين الدخول (حتى من بُعد)، وحدّث برنامج الكمبيوتر الأمني واحتفظ بنسخة احتياطية للمحتوى.

-لا ترسل مالاً أبداً، أو تعطي تفاصيل بطاقة الائتمان، أو تفاصيل الحساب إلى أيّ شخص لا تعرفه أو لا تثق به.

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