"تعاونية الشارقة" تطرح تخفيضات تصل 60% على سلع غذائية واستهلاكية

المصدر: أحمد الشربيني- الشارقة

أفادت إدارة تعاونية الشارقة بأنها طرحت عروض تخفيضات بنسب تصل حتى 60% على تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الطازجة والحلويات، وأدوات التنظيف ومستلزمات المنزل.

وأشارت إدارة التعاونية لـ"الإمارات اليوم" إلى أنها ستبدأ عروض التخفيضات اعتباراً من اليوم، وحتى الـ13 من شهر يوليو المقبل، في جميع فروعها البالغ عددها 36 فرعاً والمنتشرة في أنحاء إمارة الشارقة.

وأكدت الإدارة أن التخفيضات تأتي تحت مظلة حملات عروض موسم الصيف، لافتة إلى أن تعاونية الشارقة تعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفر للمستهلكين بيئة آمنة للتسوق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news