اقتصادية دبي تبدأ حملات رقابة على سوق المواشي استعداداً لـ «الأضحى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، تنفيذ حملات رقابية على سوق المواشي في منطقة القصيص، بهدف حماية المستهلكين من حالات الاستغلال، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يعدّ موسماً يرتفع فيه الطلب على شراء الأضاحي.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، أحمد الزعابي: «بدأنا حملات رقابية وتوعية لسوق المواشي، لضمان تطبيق الممارسات السليمة المتوافقة مع قانون حماية المستهلك، كالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلك، وعدم استغلال موسم الطلب العالي لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى ضمان عدم وجود أي ممارسات سلبية أخرى قد تضر بالمستهلكين».

ودعا الزعابي تجار المواشي إلى ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، من خلال إصدار فواتير شراء للمستهلكين، تبين تفاصيل المنتج والسعر بشكل واضح، إلى جانب عرض أسعار المواشي بشكل ظاهر ومقروء للجميع.

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