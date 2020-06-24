ترخيص أصحاب المزارع والحظائر المنتجة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عن تعاونها مع قطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، لترخيص أصحاب المزارع والحظائر المنتجة بإمارة دبي، خصوصاً مزارع الأغنام والمواشي، ومزارع الدجاج، والبيض والحليب والمنتجات الزراعية، كمرحلة أولى، لتمكينهم من عرض منتجاتهم في منافذ البيع المختلفة.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن هذا التعاون يأتي في إطار مبادرة «أكلنا من حلالنا»، التي أطلقتها بلدية دبي عام 2013، والتي تؤكد حرص الطرفين على دعم المواطنين والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتعزيز التنوّع الغذائي الوطني، وضمان استدامته.

وأكد مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، وليد عبدالملك، أن تعاون بلدية دبي في هذه المبادرة يسهم في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، ضمن قطاع الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للأنشطة في القطاعين الزراعي والثروة الحيوانية بدبي، وصل إلى 34 نشاطاً تسهم في توفير فرص واعدة، لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وتعزيز دور الابتكار في الارتقاء بالأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية إلى مستويات جديدة من الريادة والتميز.

من جانبها، أكدت مديرة قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي، فاطمة إبراهيم العتيبي، سعي البلدية الدائم إلى دعم وتطوير الإنتاج الحيواني بالإمارة، من خلال العديد من المبادرات والبرامج، مثل تنفيذ البرامج الوقائية، ومعالجة الحيوانات بالمزارع والحظائر الخاصة، وتنفيذ المسوحات الدورية للأمراض الوبائية والمشتركة.

يذكر أن آخر الإحصاءات أظهرت أن إجمالي الحظائر في إمارة دبي وصل إلى 2000 حظيرة، فيما بلغ إجمالي المزارع 550 مزرعة.

وبلغت الثروة الحيوانية 340 ألف رأس من الماعز والأغنام والأبقار والجمال، فيما بلغت أعداد الدواجن في الحظائر والمزارع 400 ألف طير (لاحم وبيّاض) سنوياً.

ويتم يومياً إنتاج نحو 10 آلاف بيضة، و10 آلاف لتر حليب أبقار غير مبستر، و1000 لتر حليب ماعز، فيما يتم على نحو شهري إنتاج 1200 كيلوغرام من لحم العجول، و1000 رأس من الأرانب الحية.

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