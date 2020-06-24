«أدنوك» تكشف عن صفقة استثمار في البنية التحتية بـ 76 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن صفقة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 76 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 37.1 مليار درهم، في واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم.

وذكرت «أدنوك» في بيان أن الصفقة الجديدة تمثل إضافة نوعية لسجل دولة الإمارات المتميز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية، كما تعكس ثقة المستثمرين العالميين بـ«أدنوك» ومشروعاتها.

ائتلاف

وتفصيلاً، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عدداً من كبار المستثمرين العالميين في مشروعات البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات هي: «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، «بروكفيلد لإدارة الأصول»، «صندوق الثروة السيادية السنغافوري»، «مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو»، «إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» و«سنام».

وأفادت «أدنوك» في بيان بأنه وفقاً للاتفاقية، سيستثمر الائتلاف مبلغ 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها «أدنوك».

أكبر الصفقات

كما أنه بموجب الاتفاقية، التي تمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، سيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49% في شركة «أدنوك لأنابيب الغاز»، التي تم إنشاؤها حديثاً، والتي تمتلك فيها «أدنوك» حصة الأغلبية بواقع 51%.

وتمتلك هذه الشركة الجديدة حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982.3 كيلومتراً.

وتتيح هيكلية الاتفاقية المبتكرة لـ«أدنوك» الاستفادة من رؤوس أموال عالمية، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية الأصول التي يشملها الاستثمار.

عائدات فورية

وستقوم «أدنوك لأنابيب الغاز» باستئجار الحصة التي تمتلكها «أدنوك» في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عاماً، مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول بتعرفة تستند إلى الكميات.

وتحقق هذه الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليارات دولار)، ويخضع استكمالها لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها، والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

فرصة فريدة

تربط شبكة أنابيب الغاز بين أصول «أدنوك» البرية والبحرية وشبكات النقل المحلية لعملاء الشركة في الدولة. وتحتفظ «أدنوك» بحق التحكم وإدارة عمليات تلك الأصول، كما تتولى مسؤولية النفقات التشغيلية والرأسمالية المرتبطة بخط الأنابيب.

وتسهم الاتفاقية الجديدة في دعم أهداف أبوظبي الطموحة في قطاع الغاز، حيث تتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في أصول ممتازة للبنية التحتية للطاقة منخفضة المخاطر.

شراكات ذكية

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص (أدنوك) على بناء شراكات ذكية تُحقق أقصى قيمة ممكنة من أصول الشركة في مختلف المجالات، بما فيها النقل والتوزيع، وذلك من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية تحقق قيمة إضافية».

وأضاف: «يسرنا التوقيع مع عدد من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة على اتفاقية جديدة، تمثل أكبر استثمار في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة».

إضافة نوعية

وتابع الجابر أن «هذه الصفقة تمثل إضافة نوعية لسجل دولة الإمارات الناجح والمتميز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية، كما تعكس ثقة المستثمرين العالميين بـ(أدنوك) ومشروعاتها»، مشيراً إلى أن «التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز القيمة من محفظة البنى التحتية الخاصة بنا، يأتي في أعقاب إنجاز (أدنوك) في العام الماضي لشراكة مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم، للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط».

نموذج

وقال الجابر إن «هذه الشراكة الاستراتيجية تؤكد اهتمام المستثمرين الكبير بأصول (أدنوك) ذات العوئدات الكبيرة والمخاطر المنخفضة، كما أنها تمثل نموذجاً للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة والبنية التحتية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة».

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تعدّ أكبر صفقة لمجموعة «أدنوك»، منذ الإعلان في عام 2017 عن توسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة الهادف إلى تحقيق قيمة إضافية.

تعرفة

أفات شركة «أدنوك»، بأنه وفقاً للاتفاقية الجديدة، فإنها ستقوم بدفع تعرفة تستند إلى الكميات لشركة «أدنوك لأنابيب الغاز»، وذلك مقابل استخدام خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز وسوائل الغاز الطبيعي المباعة من أصول الحقول في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التسليم الرئيسة في الإمارة.

وسيتم فرض التعرفة على إجمالي الأحجام المنقولة عبر خطوط الأنابيب، جنباً إلى جنب مع تدفقات الغاز الطبيعي المسال، مع وضع حد أدنى من هذه الكميات. وستقوم الشركة الجديدة التابعة لـ«أدنوك» بدفع نسبة 100% من التدفق النقدي الحر على شكل توزيعات نقدية ربع سنوية للمستثمرين.

الاتفاقية التي أبرمتها «أدنوك» مع ائتلاف من كبار المستثمرين العالميين تُعدّ نموذجاً للاستثمارات الضخمة.

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