«أو إيه جي»: «طيران الإمارات» تشغل 91 ألف مقعد الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن شركة طيران الإمارات، ستشغل 91.2 ألف مقعد على رحلاتها الجوية خلال الأسبوع الجاري الذي بدأ من 22 يونيو الجاري مقابل 78 ألف مقعد في الأسبوع السابق، وبنسبة نمو تصل إلى 16.8%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «طيران الإمارات» واصلت منذ بداية الشهر الجاري رفع طاقتها التشغيلية وبمعدلات مستمرة، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تشغل نحو 1.48 مليون مقعد في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي أي قبل تفشي فيروس «كوفيد-19». وذكرت المؤسسة في أحدث البيانات الخاصة بقطاع النقل الجوي، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل في الإجمال نحو 1.54 مليون مقعد على الرحلات الدولية والداخلية خلال الأسبوع الجاري مقابل نحو 40 مليوناً لجميع شركات الطيران في العالم.

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