71 % من المستهلكين يفضلون المدفوعات الرقمية عوضاً عن النقود

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شرطة دبي، واقتصادية دبي، وشركة «فيزا» العالمية، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، أمس، عن نتائج دراسة تتناول تأثير وباء «كوفيد-19» في عادات الدفع بين المستهلكين بدولة الإمارات.

وأشار 68% من المشاركين في الدراسة بدولة الإمارات، إلى تقليصهم عمليات التسوق في المتاجر منذ انتشار الوباء، فيما قال 49% منهم إنهم أصبحوا يتسوقون أكثر عبر الإنترنت.

وعند التسوق في المتاجر، قال 71% من المستهلكين، إنهم يفضلون دفع ثمن مشترياتهم باستخدام المدفوعات الرقمية عوضاً عن النقود، إذ تستخدم نسبة 54% منهم البطاقات اللاتلامسية، فيما تستخدم نسبة 46% المحافظ الرقمية.

وأظهرت الدراسة، في ما يتعلق بالمشاركين الذين يتسوقون أكثر عبر الإنترنت، تفضيل نسبة 61% منهم الدفع باستخدام البطاقات، أو المحافظ الرقمية، مقارنة بالدفع عند الاستلام.

وتمثلت الأسباب الرئيسة لتفضيل طرق الدفع الرقمية، في الثقة المتزايدة بأمانها، وسرعتها وسهولة استخدامها، وقبولها الواسع، ومحدودية الحاجة للتواصل البشري.

وعبر 43% من المستهلكين عن اعتقادهم مواصلة استخدام المدفوعات اللاتلامسية في المتاجر بعد الوباء، فيما أكد 48% منهم مواصلة تفضيلهم للدفع باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية، عند التسوق عبر الإنترنت، عوضاً عن الدفع عند الاستلام.

خصوصية البيانات

وأعرب 53% من المشاركين عن ارتياحهم لمشاركة بياناتهم الشخصية مع البنوك ومزودي خدمات الاتصالات والمؤسسات الحكومية. كما أشاد 63% من المستهلكين بأمان المقاييس الحيوية، وقال 55% منهم إنها وسيلة سهلة الاستخدام.

وأشارت النتائج إلى أن 60% من المستهلكين، في دولة الإمارات يثقون بالدفع عبر المحافظ الرقمية، على غرار «أبل باي»، و«سامسونغ باي».

الجرائم الإلكترونية

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف: «تمثل محاربة الجرائم الإلكترونية، عبر بث الوعي والحيطة بين سكان دولة الإمارات، هدفاً مشتركاً تسعى إليه جميع هيئاتنا ومؤسساتنا الحكومية، لاسيّما أن مجرمي الاحتيال يعملون حالياً على انتهاز الوقت الأطول الذي يمضيه الناس على الإنترنت، والتربص بمخاوفهم وقلقهم واستغلال الأنظمة الجديدة للعمل عن بعد».

سلوك المستهلك

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن الدراسة أظهرت أن التغيرات الحاصلة في سلوك المستهلك بسبب وباء «كوفيد-19»، مثل الانتقال إلى التسوق الإلكتروني، والنمو في استخدام طرق الدفع الرقمية، من المرجح أن تستمر حتى بعد انتهاء تفشي الوباء.

وأضاف: «تعتبر هذه نتيجة مهمة بالنسبة للشركات التي تعمل على تطوير استراتيجيات جديدة للمستهلكين والسوق على حد سواء، لطبيعة العمل خلال مرحلة ما بعد (كوفيد-19)»، لافتاً إلى أن اقتصادية دبي عملت بشكل متواصل على ترويج التسوق عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية اللاتلامسية، ضماناً لسلامة المتسوقين.

دفع آمن

في السياق نفسه، قال مدير إدارة المخاطر في «فيزا» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نيل فيرنانديز، إن وباء «كوفيد-19» أدى إلى تغيير طريقة المستهلكين في التسوق والدفع، في ضوء تفضيل وإقبال متزايدين على التسوق عبر الإنترنت.

وأضاف أنه نتيجة للاستخدام المتزايد للتسوق الإلكتروني بين المستهلكين المتمرسين أو الجدد، يحرص قراصنة الإنترنت أيضاً على اغتنام هذا النشاط المتزايد ونقاط الضعف، خصوصاً لدى المتسوقين للمرة الأولى. ومن هنا تأتي أهمية توعية المستهلكين بسلوكيات الدفع الآمنة.

عملية المصادقة

كشفت الدراسة أن 58% من المستهلكين في الإمارات تركوا عربة التسوق عبر الإنترنت، بسبب تأخير عملية المصادقة أو فشلها. وقال 62% من هؤلاء إنهم حاولوا تنفيذ عملية الشراء مرة أخرى، بعد مرور وقت قصير، بينما قال 35% إنهم حاولوا الشراء من مواقع أو تطبيقات أخرى، بينما توجه 34% إلى الشراء من متاجر قريبة، وتخلى 32% منهم عن فكرة شراء المنتج بشكل نهائي.

ويفضل 66%، من المشاركين بالدراسة، عملية مصادقة سلسة لا تتطلب كلمة مرور لمرة واحدة للمعاملات القياسية والمتكررة، في حين قال 65% من المستهلكين إنهم سيثقون بعمليات أكثر سلاسة.

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