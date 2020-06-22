انتخاب خليفة الحمادي رئيسا لمجلس إدارة "الاتحاد العقارية"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قالت شركة "الاتحاد العقارية"، المدرجة في سوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه المنعقد أمس، على انتخاب خليفة حسن الحمادي رئيساَ لمجلس الإدارة بالتزكية.



وأضافت الشركة في افصاح لها اليوم الاثنين، أن المجلس وافق أيضاَ على انتخاب فتحي بن قريره، نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالأغلبية عن طريق التصويت السري، وتعيين عبد الله الرستماني، كمدير عام للشركة بالإنابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news