«الإمارات دبي الوطني كابيتال» تغلق إصداراً لصكوك بـ 1.5 مليار دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت «شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة»، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، في إغلاق أول إصدار لصكوك استدامة بالدولار الأميركي لمصلحة البنك الإسلامي للتنمية. ووفقاً لبيان صادر أمس، تولت الشركة مهام المدير الرئيس المشترك ومدير الاكتتاب لهذا الإصدار الذي شكّل علامة فارقة في المسيرة التشغيلية للبنك الإسلامي للتنمية.

وحصل على تصنيف من فئات (AAA/‏‏‏AAA/‏‏‏Aaa) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية «موديز»، و«ستاندرد أند بورز»، و«فيتش» على التوالي.وبلغت قيمه هذه الصكوك 1.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات، حيث شكل نجاح هذا الإصدار شهادة على الالتزام الدائم والمستمر للبنك الإسلامي للتنمية بإعطاء الأولوية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وفقاً للاحتياجات الإنمائية المحددة لـ57 دولة عضواً فيه.

وفي دليل إضافي على هذا الالتزام، أصبح البنك الإسلامي للتنمية أول مؤسسة حاصلة على تصنيف ائتماني من فئة (AAA)، وكذلك أول مؤسسة مصرفية ذات أهداف اجتماعية في منطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار صكوك «خضراء» - مخصصة لتمويل مشروعات تنموية صديقة للبيئة - وذلك في شهر نوفمبر من عام 2019.

وسيتم تخصيص عائدات إصدار صكوك الاستدامة بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية (ضمن فئة المشاريع الاجتماعية)، لمساعدة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية على معالجة آثار وباء «كوفيد-19»، وكجزء من حزمة المساعدات التي يقدمها البنك لهذه الدول، والبالغة 2.3 مليار دولار للحد من تداعيات انتشار هذا الوباء.

وستدعم حزمة المساعدات، التي تحمل عنوان «الرد، الاستعادة، ومعاودة الانطلاق»، مختلف البلدان المتلقية على أنظمة الرعاية الصحية، وكذلك مواجهة الأثر الاقتصادي لوباء «كوفيد-19» على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، فهد عبدالقادر القاسم، إن «لدى الشركة علاقة طويلة الأمد مع البنك الإسلامي للتنمية، ويسرنا دعم إصدار البنك لصكوك الاستدامة التي نصفها بالتاريخية، والتي ستدعم الانتعاش والنمو والتنمية المستقبلية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تواجه فيه التداعيات المستمرة لهذا الوباء».

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