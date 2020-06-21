القطار الخليجي بين 3 دول في 2023

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

كشف قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية – الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري " أن المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد سيربط كل من الإمارات والسعودية وعمان ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه عام 2023 فيما تنتهي المرحلة الثانية في 2025 بربط البحرين والسعودية والكويت ."

ولفت العبري في جلسة حوارية عبر الانترنت نظمتها وزارة المالية " أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال كافة السلع بين دول المنطقة ."

وأشار " إلى أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، موضحاً أن هذا المشروع بدا منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع الهامة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news