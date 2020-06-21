"أملاك" تحصل على توقيع 100% من الممولين لإعادة هيكلة ديونها

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت شركة أملاك للتمويل، اليوم الأحد، عن نجاحها في الحصول على توقيع 100% من الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها.

وأضافت "أملاك" في افصاح لسوق دبي المالي، أنها ستمضي الآن في تنفيذ الشروط الجديدة للاتفاقية والتي تسمح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية.

ومن الجدير بالذكر، أن خطة إعادة هيكلة الديون ترجع للعام 2014، حيث أبرمت خطة إعادة الهيكلة مع دائنيها في 2014 وتم تعديلها في 2016.

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