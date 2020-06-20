ماجد اليوسف.. يقدّم خدمات التصميم والاستشارات الفنية في مجال الخط العربي

المصدر: سامح عوض الله ■دبي

قال الفنان ماجد اليوسف، صاحب مشروع «ماجد اليوسف للخط والتصميم»، إن «هدفي الرئيس هو تقديم خدمات ومنتجات توظف الخط العربي لوكالات الإعلان والجهات الإعلامية، بالإضافة إلى شركات التصميم الداخلي والمعماري والأفراد المهتمين باقتناء أعمال فنية»، لافتاً إلى أن الحصول على «رخصة تاجر» من اقتصادية دبي، ساعد في تسهيل إجراءات العمل وإتمام المشروعات، خصوصاً إذا كان الطرف الآخر جهة حكومية أو مؤسسة كبيرة ويتضمن العمل معهم شروطاً خاصة أو معاملات رسمية، بالإضافة إلى سهولة التعامل مع البنوك والشركاء مع هذه المبادرة.

وأضاف اليوسف: «مشروع ماجد اليوسف للخط والتصميم هو عبارة عن محطة متخصصة لتقديم خدمات التصميم والاستشارات الفنية في مجال الخط العربي وتصميم الحروف الطباعية والهويات التجارية باللغة العربية، بالإضافة إلى إنتاج أعمال فنية متنوعة توظّف الحرف العربي كعنصر أساسي في الأعمال الفنية والديكور والأزياء وغيرها من خلال التعاون مع متخصصين في تلك المجالات».

ودرس اليوسف، الفنون والتصميم في العراق وإنجلترا وحصل على الماجستير في الفنون الرقمية من الولايات المتحدة الأميركية، وبعد أن عمل في وكالات عالمية عدة للتصميم والإعلان والخدمات الإعلامية، حصلت أعماله على العديد من الجوائز المتخصصة في مجال الإعلام والتصميم.

ويقدّم اليوسف، (@Majid_Alyousef)، الخط الأصيل بصيغة حديثة متقنة ومتطوّرة، تمثل بداية لنقلة نوعية مهمة في الفن التجريدي المستوحى من الخط العربي. وعلى الرغم من الشغف بالخط العربي الكلاسيكي، لكن اليوسف يمزج بين الجماليات التجريدية الخطية مع المدارس الفنية الحديثة.

وعرضت أعمال اليوسف في أنحاء عديدة من العالم مثل لندن وجنيف ونيويورك وإسطنبول وغيرها، بالإضافة إلى مشاركات عديدة في المنطقة العربية. ويُعد مشروعه كرائد أعمال هو فكرة تركز على تقديم بعض الخدمات الفنية لمصممين محليين وشركات الإعلان في المنطقة، وخلال الفترة الماضية حيث تم إنجاز مجموعة متميزة من الأعمال والمنتجات التي استهدفت السوق المحلية في دولة الإمارات وامتدت إلى دول الخليج والعالم.

وأشار اليوسف، إلى أنه في البداية كان يركّز عمله في دبي ثم أبوظبي والمملكة العربية السعودية، والآن امتد المشروع إلى مناطق كثيرة حول العالم بما فيها كوريا وتركيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية.

يُشار إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أصدر 5645 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة وحتى 31 من شهر مايو 2020، واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 60% من عدد الرخص (3377 رخصة)، فيما شكل الذكور نسبة 40% بواقع (2268 رخصة).

ماجد اليوسف:

«إنتاج أعمال فنية متنوّعة توظف الحرف العربي في الأعمال الفنية والديكور والأزياء».

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