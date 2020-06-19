"اقتصادية أبوظبي" الانتهاء من فحص مليون و400 الف عامل في المصفّح

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي راشد عبد الكريم البلوشي انه تم الانتهاء من فحص اكثر من مليون و400 الف عامل في منطقة المصفّح في ابوظبي يشكلون جميع العمالة هناك خلال الفترة الماضية.

وقال البلوشي ان هناك عيادات متفرقة في ابوظبي والعين والظفرة شاركت في عمليات فحص العمالة مشيرا الى جهود ضخمة قامت بها وزارة الصحة وهيئة الصحة في ابوظبي في عمليات الفحص مما نتج عنه نتائج إيجابية في السيطرة على فيروس كوفيد-19.

وكشف البلوشي انه تم الانتهاء من فحص اكثر من 50% من عمال المطاعم في ابوظبي تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان فحص عمال المطاعم وثبوت خلوهم من الفيروس يشكل الشرط الرئيس لافتتاح المطاعم واستقبال الجمهور.

واشار البلوشي الى انه تم فحص 50 الف عامل من عمال المراكز التجارية في ابوظبي خلال 7 ايام فقط كما تم فحص حوالي 50 الف من عمال الفنادق خلال فترة قصيرة كذلك.

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