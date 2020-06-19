عمومية «دبي للاستثمار» تقر توزيع أرباح بـ 425 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي■دبي

وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار، خلال اجتماعها أول من أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019، بقيمة 425.2 مليون درهم، بنسبة 10%، بما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أمس، أن الجمعية صدقت على البيانات المالية الموحدة للشركة عن 2019. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 657.6 مليون درهم في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 651.4 مليون درهم في العام السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 2.826 مليار درهم، مقابل إيرادات بلغت 3.04 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، ويبلغ رأسمال الشركة 4.252 مليارات درهم، موزعاً على 4.25 مليارات سهم، بقيمة اسمية درهم للسهم.‏

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