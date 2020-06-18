«إينوك» تسجّل 12 مليون معاملة غير نقدية في 5 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت مجموعة «إينوك» نحو 12 مليون معاملة دفع غير نقدي في دولة الإمارات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأوضحت المجموعة في بيان، أمس، أنه تم تسجيل أكثر من خمسة ملايين معاملة غير نقدية عبر نظام «إينوك لتحديد هوية المركبات» (ViP)، إضافة إلى خمسة ملايين معاملة غير نقدية تم تنفيذها باستخدام بطاقات الخصم والائتمان، فضلاً عن استخدام العملاء بطاقة «سلكت» لإجراء أكثر من 1.38 مليون معاملة غير نقدية، علاوة على تنفيذ 15 ألف معاملة غير نقدية من خلال منصة الدفع «إينوك باي»، في حين أتاح تطبيق حكومة دبي الذكية تنفيذ نحو 26.1 ألف معاملة غير نقدية إضافية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «دفع عجلة النمو في الاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات يحظى بأهمية بالغة لدى (إينوك)»، مشيراً إلى أن «الزيادة في نسبة المعاملات غير النقدية ضمن قطاع التجزئة، تأتي تأكيداً على التزامنا تجاه الارتقاء بالبنية التحتية الذكية للدولة، لاسيما خلال هذه الفترة، جنباً إلى جنب مع جهودنا المستمرة لضمان سلامة عملائنا وموظفينا».

وأضاف أنه «حرصاً على تعزيز معايير سلامة وأمان جميع شركائها، تواصل مجموعة (إينوك) تشجيع عملائها على استخدام منصة (إينوك باي) لتزويد مركباتهم بالوقود، كما توفّر مجموعة متنوعة من خيارات الدفع غير النقدي، مثل الدفع عبر بطاقات (نول)، وتطبيق (دبي الآن)، و(أبل باي) و(سامسونغ باي)».

يشار إلى أن مجموعة «إينوك» تستثمر بقوة في عمليات الرقمنة ضماناً لاستمرارية الأعمال وتحقيق التميز التشغيلي، ومن أبرز جوانب هذه الاستثمارات، الجهود التي تبذلها المجموعة لإتاحة خيارات الدفع غير النقدي في مختلف عمليات البيع بالتجزئة.

وكانت المجموعة طرحت خيارات الدفع غير النقدي، للمرة الأولى، في عام 1996 عبر إطلاقها لبطاقة «سلكت».

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