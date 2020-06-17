«دبي الإسلامي» يدرج صكوكاً بمليار دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت بورصة ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار من قبل بنك دبي الإسلامي، موضحة أن حد الاكتتاب على الصكوك وصل إلى 4.5 أضعاف تقريباً، بمعدل ربح 2.95% سنوياً، حيث جذبت هذه الصكوك نحو 50% من المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، تهدف الصكوك إلى تعزيز التدابير التي يتخذها بنك دبي الإسلامي لدعم العملاء والشركات، في ظل بدء تعافي الاقتصاد في مرحلة ما بعد فيروس «كورونا».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن «هذا الاصدار يمثل أول صكوك مرجعية عامة تصدرها مؤسسة مالية إقليمية، بعد توقف السوق نتيجة انتشار فيروس (كوفيد-19)»، مشيراً إلى أن «إقبال المستثمرين الكبير على الصكوك يأتي تأكيداً على ثقتهم باستراتيجية البنك المستقبلية وأنشطته».

وأضاف: «بالنظر إلى أن هذا الاصدار قد فتح أسواق رأس المال الإسلامي للمؤسسات المالية خلال عام 2020، كان من المناسب أن يتم ذلك من قبل أول بنك إسلامي في العالم».

وأكد شلوان أن «إدراج هذه الصكوك في (ناسداك دبي) يعزز علاقاتنا الوثيقة بالمستثمرين الإقليميين والعالميين، حيث تستند استراتيجيتنا الشاملة وخططنا المحدثة إلى تبنّي أكبر قدر من الشفافية والحوكمة، بينما نمضي قدماً خلال هذا الوباء العالمي بتكوين روابط أعمق مع المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

من جهته، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «الإدراج الجديد من قبل بنك دبي الإسلامي، يؤكد قدرة مؤسسات أسواق رأس المال الإماراتية على التعاون بنجاح».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي، عبدالواحد الفهيم، إن «العلاقة العميقة والطويلة الأمد بين (ناسداك دبي) وبنك دبي الإسلامي، ستستمر في تقديم فوائد مهمة للمستثمرين، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية داخل الإمارات وخارجها»، لافتاً إلى أن هذا الإدراج يجسد حالة النمو التي يشهدها سوق الصكوك، باعتباره وسيلة فاعلة لاستقطاب الاستثمارات.

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