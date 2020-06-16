"دبي للسياحة": السماح بإعادة فتح الحدائق المائية أمام الزوار

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، اليوم، تعميماً بخصوص تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي في الإمارة.

ووفقاً للتعميم، فقد تم السماح بإعادة فتح الحدائق المائية أمام الزوار، بما في ذلك جميع المتنزهات المائية الملحقة بمرافق المنشآت الفندقية والسياحية، وتستثنى من ذلك ألعاب الأطفال، فضلاً عن إقامة الحفلات والفعاليات.

وتضمن التعميم العديد من اشتراطات السلامة المتعلقة بالتشغيل، فضلاً عن المعايير التي ينبغي الالتزام بها من قبل العاملين والزوار للوقاية وضمان سلامتهم، بما في ذلك تشغيل بعض المرافق بطاقة استيعابية تصل إلى 50%.

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