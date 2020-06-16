«مواصفات» تمدد فترة توفيق أوضاع أنظمة إماراتية حتى 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافق مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال اجتماعه الثالث لعام 2020، والذي عقد «عن بعد» أمس، على تمديد مدة توفيق الأوضاع لبعض المواصفات القياسية والأنظمة الرقابية التي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي عام 2020، والمتعلقة بالنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، والنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية، فضلاً عن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الكهرباء في دولة الإمارات؛ دعماً للمصانع الوطنية والأجنبية، على أن تدخل حيز التنفيذ الإلزامي العام المقبل، مع منحها خيار التسجيل الاختياري خلال العام الجاري.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد 24 مواصفة قياسية دولية تتنوع بين وقود الهيدروجين ومحطات تعبئة المركبات الهيدروجينية، ومواصفات قياسية في مجال التجهيزات الصحية، وأخرى لفحص أنظمة المياه. كما اعتمد مواصفات قياسية دولية في مجال التجهيزات الصحية، تتضمن سبع مواصفات قياسية دولية لمواكبة الظروف الحالية والطارئة، ودعم خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والتمريضية والمستشفيات.

وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن الهيئة تركز بشكل رئيس على تطوير واستحداث وتبني المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية التي تضمن حماية المستهلك والبيئة والاقتصاد الوطني، وتراعي المستجدات المحلية والإقليمية والدولية لوضع دولة الإمارات في الريادة دائماً.

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