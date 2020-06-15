اعتباراً من 23 يونيو الجاري.. الإمارات تعلن السماح للمواطنين و المقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات و إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت "وزارة الخارجية و التعاون الدولي" و" الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث" أنه سيتم إعتبارا من يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري السماح للمواطنين و المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات و إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا و ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

و ذكر بيان صادر عن "وزارة الخارجية و التعاون الدولي" و "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث" أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها والفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل و أثناء و بعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات و المقيمين.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا و التي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات والتدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news