تعرف إلى أبرز معايير شركات الأعمال المدنية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

شركة الأعمال المدنية هي التي يمارس بها شريكان أو أكثر الأنشطة المهنية فقط، مثل نشاط خياطة الملابس أو صالونات التجميل أو الاستشارات أو التدريب وغيرها.

ويجوز لمواطني دولة الإمارات ممارسة جميع الأنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني، شريطة استيفاء المتطلبات والشروط.

كما يجوز لشخصين أو أكثر، من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني معين دون اشتراط تعيين وكيل خدمات محلي، أما في حال وجود شريك أو أكثر من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيشترط هنا إما تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات أو دخوله شريكاً معهم بأي نسبة كانت.

وفي حال كان الشريك شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون النشاط الممارس مماثلاً لنشاط الشركة.

ويجوز لشخصين من مواطني الدول الأخرى تأسيس شركة أعمال مدنية، شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات أو دخوله شريكاً معهما.

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