223 مليون درهم مبيعات «نخيل» من الفلل السكنية في 3 أشهر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفادت شركة «نخيل» العقاريية بأنها حققت مبيعات بقيمة 223 مليون درهم من الفلل السكنية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الطلب من المستثمرين على الفلل الجاهزة للسكن، لاسيما في منطقتي «ند الشبا» و«الفرجان» وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن الفلل الجاهزة للسكن والمخصصة للعائلات، حققت طلباً متنامياً في «ند الشبا»، التي تعدّ واحدة من بين أكثر المناطق المرغوبة للسكن من قبل المواطنين، حيث باعت «نخيل» 70 فيلا بقيمة 170 مليون درهم منذ مارس الماضي. كما سجلت الفلل الجاهزة للسكن في «الفرجان» طلباً متنامياً أيضاً، مع مبيعات بقيمة 53 مليون درهم عبر 20 فيلا، وذلك في خلال الفترة نفسها، حيث تم بيع نحو 70% من الفلل التي طرحت في «ند الشبا»، و95% من الفلل التي يزيد عددها على 400 فيلا في المرحلة التي تم الانتهاء منها أخيراً في «الفرجان». وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»، عقيل كاظم، إن «المبيعات القوية، التي تم تحقيقها رغم الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة (كوفيد-19)، تأتي لتسلط الضوء على ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في دبي»، مشيراً إلى أن كثيراً من الأشخاص أعادوا التفكير في ترتيبات معيشتهم، مع قضائهم معظم الوقت في المنزل.

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