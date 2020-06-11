«تاتا لإدارة الأصول» تؤسّس مكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن افتتاح المكتب الإقليمي الخاص بشركة تاتا لإدارة الأصول المحدودة في المركز المالي.

وتعد شركة تاتا لإدارة الأصول المحدودة من شركات إدارة الأصول السبّاقة في الهند، وتتبع لمجموعة تاتا التي تتخذ من الهند مقراً رئيساً لها، وتبلغ إيراداتها 113 مليار دولار (2018-2019). وتعمل مجموعة تاتا، المؤسسة العالمية التي يناهز عمرها أكثر من 150 عاماً، في ست قارات بعدد موظفين يبلغ أكثر من 720 ألف موظف. وبعد حصول شركة تاتا لإدارة الأصول، على ترخيصها من سلطة دبي للخدمات المالية، انضمت الشركة رسمياً إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي اعتباراً من شهر أبريل 2020، حيث سيسهم تأسيس المكتب في تعزيز التفاعل مع المتعاملين وتطوير الأعمال.

وتعمل شركة تاتا لإدارة الأصول، من خلال صناديق الاستثمار المشتركة وخدمات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار البديلة وصناديق الاستثمار الخارجية. وتتمثل نقاط القوة الرئيسة لشركة تاتا لإدارة الأصول ليس في أنظمتها وعملياتها المميزة فحسب، بل في جودة رأس المال الفكري الخاص بها. كما تتميز الشركة بوجود إطار عمل معزز لإدارة المخاطر مع ضوابط وأرصدة مدمجة. وتقوم الشركة بإدارة الأموال عبر نموذج استمرارية المخاطر المتكامل.

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