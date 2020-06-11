«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً بمليار دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر بنك دبي الإسلامي صكوكاً بقيمة مليار دولار بأجل مدته خمس سنوات، بمعدل ربح 2.95% سنوياً، الذي يعادل 245 نقطة أساس، علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات.

وأفاد البنك في بيان، أمس، بأن هذا الإصدار يعدّ إنجازاً مهماً، إذ يمثل أول صكوك مرجعية عامة، تصدرها مؤسسة مالية إقليمية، بعد توقف السوق نتيجة انتشار فيروس «كوفيد-19»، علماً بأن آخر إصدار للصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم في فبراير 2020. وأعاد البنك فتح أبواب أسواق رأس المال الإسلامي الدولية أمام المؤسسات المالية المصدرة للصكوك في دولة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وتم تسعير الصفقة عقب الانتهاء من حملة ترويجية عالمية، شملت العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وجذبت هذه الصكوك اهتمام 170 من كبرى المؤسسات الاستثمارية، التي أكدت التزامها تجاه دولة الإمارات، وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص. ويعكس الإقبال الكبير على هذه الصكوك من قبل المستثمرين الدوليين نجاح بنك دبي الإسلامي في تنفيذ هذه الصفقة، مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 4.5 مليارات دولار، بنسبة تقارب 50% منها من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إنه «على الرغم من اضطراب الأوضاع العالمية نتيجة لجائحة (كوفيد-19)، نحن سعداء بالإقبال الكبير من قبل المستثمرين العالميين، ونجاح بنك دبي الإسلامي في تعزيز جاذبيته كمصدر ائتمان عالي الجودة في سوق رأس المال، مع تحقيق تغطية بنحو 4.5 أضعاف للاكتتاب». وأضاف شلوان أن «هذه الصفقة تعكس بوضوح الثقة التي تضعها الأسواق العالمية في الأسس المتينة للبنك، إلى جانب ثقة المستثمرين باقتصاد دبي ودولة الإمارات، كما يؤكد ذلك تقدير المستثمرين للتدابير الاقتصادية التي تتخذها دولة الإمارات بهدف الاستجابة للجائحة». وأوضح أنه «تم إصدار الصكوك في شكل سحب مالي، ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليارات دولار من بنك دبي الإسلامي، الذي تم إدراجه في كل من بورصة (يورونكست دبلن) و(ناسداك دبي)».

مديرو الإصدار

تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، بنك دبي الإسلامي، «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، بنك أبوظبي الأول، بنك «إتش إس بي سي»، بنك «آي سي بي سي»، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، شركة «بيتك كابيتال»، مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك «ستاندرد تشارترد»، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين للإصدار الجديد.

الإصدار يمثل أول صكوك مرجعية عامة، تصدرها مؤسسة مالية إقليمية، بعد توقف السوق نتيجة «كوفيد-19».

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