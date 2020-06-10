منصة إيجارية في دبي تتيح التقسيط على 12 شهراً

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت منصة Urban المتخصصة في التكنولوجيا العقارية وقطاع التأجير، اليوم، عن إطلاقها لعدد من المبادرات لدعم العاملين في قطاع الرعاية الصحية في دبي، والذين يشكلون خط الدفاع الأساسي في محاربة فيروس كوفيد-19.

وأشارت الشركة، في بيان لها، أنه بهدف تخفيف الضغوطات التي يعاني منها موظفي قطاع الرعاية الصحية حاليا، قررت شركة Urban إعفاء موظفي هيئة الصحة في دبي الراغبين بالاستئجار عبر المنصة، من رسوم خدمة الإيجار 5 ٪، بالإضافة إلى الاتفاق مع العديد من مّلاك العقارات لتوفير ما بين شهر وشهرين للإيجار مجانا للكوادر الطبية على وحدات معينة في التطبيق.

إلى ذلك تعمل المنصة على مساعدة المستأجرين على إدارة دخلهم المادي، وذلك من خلال توفير دفع إيجاراتهم عبر 12 قسطًا شهريا، والدفع عن طريق البطاقة أو التحويل المصرفي.

ويعتبر تطبيق Urban يعتبر واحد من أهم التطبيقات في قطاع الإيجارات تم إطلاقه حديثاً، وهو تطبيق يتيح للمستأجرين انتقاء وحدات سكنية من خلال هواتفهم عبر الجولات الافتراضية، مع إمكانية امكانية التفاوض المباشر مع المالك عبر التطبيق.

وأشارت الشركة، في تصريحات خاصة لـ "الإمارات اليوم"، أن التطبيق يقدم مزايا فريدة متعددة للمستأجرين أهمها خيارات الدفع والسداد المرنة، كالدفع من خلال بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر، وخيار دفع الإيجار من خلال أقساط شهرية تصل إلى 12 دفعة.



وتفصيلاً قال رائد الأعمال الإماراتي راشد الغرير، ومبتكر تطبيق (كفو) أيضاً، أن التطبيق يتيح للمستخدمين انتقاء وحدات سكنية تم التحقق والتأكد من جودتها مسبقًا، فضلاً عن إمكانية تحديد موعد إلكترونيًّا من خلال الهاتف المتحرك لزيارات الوحدات والتفاوض عبر التطبيق وتوفير خيارات دفع شهرية متعددة.

وأشار في تصريحات لـ "الإمارات اليوم"، أن Urban قام بتطويره فريق في دبي، للتغلب على التحديات التي تواجه الباحثين عن وحدات سكنية للإيجار وما قد يصاحبها من تعقيدات تنعكس بصورة سلبية على تجربتهم، تتمثل في عدم تطابق الصور مع الوحدات السكنية المعروضة وعدم القدرة على التحقق من الوحدات السكنية ضمن إطار زمني معقول، بالإضافة إلى المفاوضات المرهقة وشروط الدفع الغير مرنة، وغيرها من عقبات شكلت دافعًا لتصميم هذا التطبيق الفعال والمبتكر.



ولفت الغرير، أن التطبيق تم تصميمه بهدف إثراء تجربة رحلة البحث عن وحدات سكنية للإيجار، حيث يقدم مزايا فريدة متعددة للمستأجرين أهمها خيارات الدفع والسداد المرنة، كالدفع من خلال بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر، وخيار دفع الإيجار من خلال أقساط شهرية تصل إلى 12 دفعة، عوضًا عن نظام الدفع بالشيكات الشائع حاليًّا، بالإضافة إلى إمكانية التفاوض المباشر عبر التطبيق.

ويوفر التطبيق زيارة افتراضية للوحدات السكنية المدرجة على التطبيق وصور احترافية مطابقة للوحدات السكنية والتي تم التحقق منها مسبقًا وإمكانية تحديد موعد لزيارة المنازل بدون صحبة وسيط عقاري باستخدام الأقفال الرقمية والتفاوض إلكترونيا بالمزاودة والذي يضمن أعلى درجة من الشفافية ويمكن الطرفين من الاتفاق على القيمة الحقيقية، وإتمام جميع المعاملات عبر التطبيق بشكل رقمي عوضًا عن استخدام المعاملات الورقية.



وأوضح الغرير، بالإضافة إلى تقديم خيارات أكبر للمستأجرين، تعمل المنصة على تحديات سوق الإيجار اليوم من وجهة نظر مالك العقار حيث تساعد المنصة الملّاك على تسويق وحداتهم العقارية بشكل أكثر جاذبية من خلال الجولات الافتراضية التي يوفرها للباحثين عن سكن وتنسيق مواعيد زيارات مناسبة فضلًا عن زيادة العوائد من خلال تحديد سعر الوحدات وفق البيانات والمفاوضات؛ واستقطاب المستأجرين المناسبين والاحتفاظ بهم مع توفير خدمات الصيانة والفحص الشامل.

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