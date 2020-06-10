بنك "أوف أميركا" يشتري 100 مليون سهم في "الإمارات دبي الوطني"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أكّدت مصادر مصرفية، على قيام بنك أوف أميركا بشراء 100 مليون سهم في بنك "الإمارات دبي الوطني"، بما يعادل 1.5% من أسهم البنك بقيمة تبلغ حوالي 900 مليون درهم.

وأشارت مصادر لـ "الإمارات اليوم" إلى أنه من المتوقع أن يطلب سوق دبي المالي إفصاح من بنك الإمارات دبي الوطني غداً، على الرغم من عملية الاستثمار المذكورة تمثل أقل من 5% من إجمالي أسهم البنك الذي بلغت أصوله 683 مليار درهم بنهاية 2019.

وأوضحت أن بنك أوف أميركا قام بعملية الاستثمار لصالح محفظة استثمارية (طرف ثالث)، مضيفةً أن العملية قد تكون نتيجة رغبة المستثمر في أخذ موقف استراتيجي في محفظته الاستثمارية والاستفادة من النتائج المالية القوية التي حققها البنك الإماراتي واستثماراته الكبيرة في عملية تعزيز التحول الرقمي والصيرفة الرقمية.

وكانت شركة بنك أوف اميركا سكيورتيز، قد اختارت سهم بنك الإمارات دبي الوطني بين أكبر عشرة رابحين بالتزامن مع جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث صنفه في مركز جيد للاستفادة من التعافي بعد زوال الجائحة بالنظر إلى تنامي الأنشطة الرقمية له في قطاعي الأفراد والمؤسسات.

وأشارت إلى أن برنامج استثمار بعدة مليارات من الدراهم نُفذ على عدة سنوات أفرز واحد من أكثر المنصات الرقمية تطورا في منطقة مجلس التعاون الخليجي مما سيتيح للبنك اقتناص حصة في السوق المحلية في الإمارات والمنافسة بفعالية على صعيد التكلفة في أسواق إقليمية أخرى.

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