محمد بن راشد يوجّه بضم «مِراس» إلى «دبي القابضة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، بضم «شركة مراس القابضة» تحت مظلة «مجموعة دبي القابضة»، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لتشكيل كيان اقتصادي ضخم بمحفظة بالغة التنوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، والمرتبطة بشكل كبير بصناعة المستقبل، مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة، بما يؤهل للوصول إلى آفاق أرحب للنجاح في تلك القطاعات كافة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن من شأن هذه الخطوة تعزيز مستويات النمو عبر رؤية موحدة تهدف إلى البناء على المكتسبات المتحققة، وتسعى إلى الوصول بدبي إلى مستويات أفضل ضمن مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.

تقدم إيجابي

- خطوة تستهدف الوصول إلى نجاحات جديدة في تنويع الموارد الاقتصادية، وتعزيز التنافسية عالمياً.

ولفت البيان إلى أن «دبي القابضة»، منذ تأسيسها في عام 2004، واصلت تحقيق تقدم إيجابي متصل في ترسيخ أسس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال مؤسسات لها اسمها وسمعتها على الصعيد العالمي، تضم: «مجموعة جميرا»، و«دبي للعقارات»، إضافة إلى «مجموعة تيكوم» التي تندرج تحت لوائها 10 مجمعات اقتصادية متخصصة، في مقدمتها «مدينة دبي للإنترنت»، و«مدينة دبي للإعلام»، فيما تتمتع «مراس» بحضور قوي في العديد من القطاعات عبر مجموعة من المشروعات النوعية المتميزة، تغطي قطاعات: تجارة التجزئة، والضيافة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه، والرعاية الصحية، والقطاع العقاري.

الخبرات المتاحة

وبحسب البيان، ستسهم هذه الخطوة في الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين في سبيل الوصول إلى نجاحات جديدة في مسيرة تنويع الموارد الاقتصادية، وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي.

وستوفر الاستراتيجية الجديدة نقطة انطلاق لمرحلة مقبلة من تعزيز قدراتنا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الخدمات المتخصصة، والاستفادة من الفرص المطروحة والمستجدة لمواصلة الوفاء بمتطلبات السوقين المحلية والعالمية على المديين القريب والبعيد.

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