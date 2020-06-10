«المركزي»: 420 مليار درهم الشيكات المتداولة في 5 أشهر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي، أن قيمة الشيكات التي تم التعامل بها في السوق المحلية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 420 مليار درهم لعدد 8.8 ملايين شيك، تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية من خلال نظام المصرف المركزي لمقاصة الشيكات.

ويبلغ عدد الشيكات التي يجري تحصيلها يومياً، عبر نظام المقاصة التابع لـ«المركزي»، 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم.

يشار إلى أنه تم تشغيل نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية في يوليو 2008، ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في اليوم نفسه.

ومنذ بداية 2020، ألزم المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة بقبول الشيكات التي يدونها أصحابها برقمين (خانتين) فقط بالنسبة لتاريخ العام الجاري، مثل (20) وليس كتابة التاريخ كاملاً (2020) بجانب الشهر واليوم، كما هو معتاد في السنوات السابقة، بعد أن لاحظ رفض عدد من البنوك الشيكات المدون فيها السنة من رقمين فقط، مخافة وجود تعديلات على تاريخ الشيك دون الإشارة إلى تاريخ العام كاملاً، وإرجاع الشيكات للمتعاملين.

وبحسب البيانات، سجلت التحويلات المالية بين البنوك والأفراد معاً عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، خلال الشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 4.2 تريليونات درهم. كما بلغت الإيداعات 88.7 مليار درهم، قابلتها سحوبات بقيمة 102.8 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news