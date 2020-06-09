«دبي للسيليكون» و«ديرق» تكشفان عن منصة ذكية لمكافحة «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «ديرق» (DERQ)، المختصة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والحاصلة على براءة اختراع من معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا (MIT)، عن تعاونها مع واحة دبي للسيليكون في توظيف تقنياتها لتوفير حلول تساعد المدن على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال ابتكار منصة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتساعد في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ورصد مدى التزامهم بتعليمات الوقاية المُوصى بها من قبل الجهات المعنية.

جاء ذلك، في إطار الشراكة بين واحة دبي للسيليكون والشركات والمؤسسات المتخصصة في تقديم حلول متطورة، تعين على مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها المدن بابتكارات من شأنها المساهمة في ضمان أفضل نوعيات الحياة.

الذكاء الاصطناعي

وتستخدم «ديرق» تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطبيق معايير السلامة العالمية، من خلال ضمان امتثال جميع أفراد المجتمع لها.

وتستعين الشركة، التي تختص بمجال الحد من حوادث الطرق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ذلك بخوارزميات حائزة عدداً من الجوائز العالمية المرموقة، تتبنّى من خلالها النتائج المستخلصة من الكاميرات المثبتة في الأماكن العامة لقياس نسبة التزام الأشخاص بإرشادات السلامة، بما في ذلك متطلبات التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية، إضافة إلى مراقبة مدى التزام الشركات والمؤسسات بمعايير السلامة المتبعة في الدولة.

تقنيات حديثة

ونشرت «ديرق» عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بـ«كوفيد-19» بهدف دعم المدن وتمكينها من معالجة انتشار الوباء.

وتستخدم الشركة تقنيات حديثة تعتمد على الصور التي تلتقطها كاميرات الطرق المثبتة في معظم أماكن التجمعات والكثافة من ناحية عدد الأشخاص.

ويتم تحليل تلك الصور بسرعة عالية للكشف عن أي انتهاك قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمجتمع والإبلاغ عنه.

وتوفر تقنية «ديرق» لوحة تحكم مخصصة لمراجعة التزام الجهات المختلفة بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية، ما يسمح لها باتخاذ الخطوات الضرورية بصورة فورية لضمان السلامة المجتمعية.

تحفيز الابتكار

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني: «التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نعمل في سلطة واحة دبي للسيليكون على تحفيز الابتكار في الإمارة، وتحسين الخدمات التكنولوجية وتطوير سبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع».

وأضاف: «نحن في السلطة نلتزم بالتعاون مع جميع الشركاء في مختلف القطاعات بهدف تبادل المعرفة والخبرة، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات وحلول المدن الذكية الناجحة».

وتابع الزرعوني: «يسعدنا التعاون مجدداً مع (ديرق) لتعزيز السلامة المجتمعية في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر به والعالم أجمع، وأولويتنا القصوى تكمن في ضمان سلامة وجودة الحياة لجميع سكان الواحة بشكل خاص وإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، كما يرتبط هذا التعاون بمهمتنا الأساسية لقيادة مجتمع ذكي متكامل ومستدام».

تعزيز السلامة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ديرق»، الدكتور جورج عودة، إن «الشركة تعمل منذ تأسيسها على تعزيز سلامة المواطنين والمجتمع ككل، ومن خلال هذه المبادرة، يمكننا المساهمة في ضمان تطبيق إجراءات السلامة في الأماكن الأكثر أهمية على الطرق العامة، وفي المستشفيات والمكاتب ومراكز التسوّق والشواطئ العامة والمطارات».

وأشار إلى أن «شراكات (ديرق) مع الحكومات والشركات، مثل سلطة واحة دبي للسيليكون، تمكننا من تنفيذ هذه التكنولوجيا وضمان نجاحها».

دعم وتعاون

تدعم سلطة واحة دبي للسيليكون، شركة «ديرق» في تطوير واختبار تقنيتها، من خلال إجراء اختبارات مباشرة في واحة دبي للسيليكون.

ويعود التعاون بين الجانبين إلى عام 2017، عندما بدأت الشركة بتجربة تحليلات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع من معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا، والتي تعزز سلامة الطرق والمشاة للسيارات العادية وذاتية التحكم من خلال تقنية المركبات المتصلة (V2X) والعلامات الوامضة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحوادث الطرق، وإخطار المركبات بوقت كافٍ لتجنبها.

التقنية الجديدة ترصد وتحلل محتوى كاميرات الطرق للتأكد من التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

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