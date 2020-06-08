الاتحاد للطيران تشغل رحلات ربط إلى شيكاغو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران عن عزمها تشغيل رحلات ربط إلى مدينة شيكاغو بهدف مساعدة ضيوفها الكرام الراغبين في السفر إلى مدينة كراتشي وسنغافورة وكوالامبور ومانيلا وجاكارتا وغيرها من المدن عبر العاصمة أبوظبي.

وستغادر رحلة الذهاب من أبوظبي إلى شيكاغو يوم 14 و21 و28 يونيو على متن طائرة من طراز بوينغ 787-9، في تمام الساعة التاسعة صباحاً لتصل إلى شيكاغو في الساعة 3:35 عصراً، بينما ستغادر رحلة العودة من شيكاغو إلى أبوظبي يوم 15 و22 و29 في تمام الساعة 10:30 مساءً (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي للمدينة المعنية).

وقد أعلنت الاتحاد للطيران في وقتٍ سابق من الأسبوع عن تشغيل رحلات ربط إلى 20 مدينة في أوروبا، آسيا وأستراليا عبر أبوظبي، في إطار جهودها الحثيثة التي تسعى من خلالها إلى استئناف عملياتها التشغيلية تدريجياً في ظل الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.

ويمكن للضيوف الراغبين بالحجز زيارة موقع الإتحاد للطيران للاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين المطبقة في الوجهات الأخيرة. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف الذكية أو بالاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران أو الحجز عبر وكلاء السفر.

وتستمر الاتحاد بالالتزام بالتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، وتطبيق الفحوصات الصحية عند تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تقديم الخدمات على متن الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة، وتقديم الوجبات، وتطبيق إجراءات خاصة عند الخروج من الطائرة ونقل المسافرين براً وغيرها.

ملاحظة هامة: كتدبير احتياطي، على المسافرين على رحلات الاتحاد للطيران ارتداء كمامة وجه طوال فترة الرحلة.

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