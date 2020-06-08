بالفيديو.. مطار أبوظبي الدولي يحدد 10 اجراءات احترازية لتجربة سفر آمنة

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

كشفت مطارات أبوظبي عن اتخاذ مطار أبو ظبي الدولي 10 اجراءات احترازية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين مؤكدة ان سلامة المسافرين تمثل أولوية.

وأوضحت في فيديو توضحي انه ينبغي على المسافرين الوصول قبل موعد السفر بأربع ساعات من رحلة المغادرة وارتداء الكمامات والقفازات ومراعاه مواعيد حظر التجول والحرص على ممارسة التباعد الاجتماعي داخل المطار موضحا انه سيسمح بدخول مبني المطار للمسافرين لحاملي التذاكر فقط.

وأكد أنه سيتم اجراء الفحص الحراري لسلامة الركاب وإجراء فحص الدم فيمنطقة التفتيش اذا طلبت وجهه السفر ذلك واكدت اهمية انهاء اجراءات السفر الكترونيا لمسافرين موضحة ان المطار سيستخدم اجهزة كشف المعادن لضمان تجربة سفر بدون ملامسة وسيتم تعقيم جميع الأدوات المستخدمة قبل وبعد الاستخدام.

مطار أبوظبي الدولي يحدد 10 اجراءات احترازية لتجربة سفر آمنة. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/X70W35NnAT — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 8, 2020

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