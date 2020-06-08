بنك أبوظبي الأول يصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون‎

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، عن إصداره الخاص لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار هونغ كونغ وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات. ويعتبر هذا الإصدار هو الأول للسندات الخضراء المقومة بدولار هونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول سندات خضراء بدولار هونغ كونغ من قبل مؤسسة مالية خارجية.

وتعليقاً على ذلك، قالت رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول رولا القاضي: "لدى بنك أبوظبي الأول سجلاً حافلاً بالإنجازات على صعيد التمويل الأخضر، ونحن فخورون بمواصلة العمل على ترسيخ مكانتنا الرائدة في هذا القطاع الحيوي. ويسجل أول إصدار لسندات خضراء مقومة بدولار هونغ كونغ من قبل مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجازاً ناجحاً آخر للبنك في هذا المجال".

وأضافت: "يمثل التمويل الأخضر عنصراً داعماً لنماذج الأعمال والاستثمارات والتشريعات المستدامة، ما يتماشى مع قيم بنك أبوظبي الأول والتي تتجسد في هذه الصفقة التاريخية. ويحرص البنك بشكل دائم على دعم تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وفقاً لرؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2030، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بها".

وكان بنك أبوظبي الأول قد أطلق اكتتاب السندات الخضراء الأول والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017 بقيمة 587 مليون دولار، وأعقب ذلك سلسلة من السندات الخضراء الخاصة في عام 2019. كما وضع البنك إطار عمل للتمويل المستدام الذي يعكس عمق التزامه بترسيخ موقعه الريادي في قطاع التمويل المستدام.

كما تولى بنك أبوظبي الأول مهام مدير حسابات أول إصدار للصكوك الخضراء والتسهيلات الائتمانية الخضراء في المنطقة. وساهم البنك العام الماضي أيضاً في توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة لطيران الاتحاد، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع الطيران العالمي، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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