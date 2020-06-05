«دبي للاستثمار» توزع 425.2 مليون درهم نقداً على المساهمين

المصدر: مدحت السويفي - دبي

وافقت الجمعية العمومية لشركة «دبي للاستثمار»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425.2 مليون درهم، بنسبة 10% من رأس المال عن العام الماضي.

وسيكون آخر يوم للمشاركة في الأرباح بتاريخ 10 يونيو الجاري، فيما سيكون تاريخ استحقاق الأرباح في تاريخ 14 من الشهر ذاته.

وكانت «دبي للاستثمار» حققت أرباحاً بقيمة 657.6 مليون درهم خلال عام 2019، مقارنة بـ651.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال عام 2018.

وجاء الارتفاع في أرباح الشركة خلال العام الماضي نتيجة انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 9%، وكذلك تراجع مخصص انخفاض القيمة على الموجودات المالية والعقود إلى 14.5 مليون درهم.

إلى ذلك، صادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها، الذي عقد افتراضياً، أول من أمس، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والبيانات المالية عن العام الماضي، فيما انتخب مجلس الإدارة عبدالرحمن غانم المطيوعي، رئيساً للشركة، وخالد بن كلبان، نائباً للرئيس.

ويتألف المجلس من الأعضاء: علي فردان علي الفردان، محمد سيف درويش الكتبي، خالد محمد علي الكمدة، إضافة إلى عضوين جديدين، هما عبدالرحمن محمد راشد الشارد، وحسين ناصر أحمد لوتاه.

وخلال الاجتماع أعلنت «دبي للاستثمار» أنها تقوم بدراسة وتقييم أعمالها لمراجعة خططها لاستمرارية العمل وتعزيزها.وأكدت الشركة استنادها إلى أسس قوية تضمن لها تسيير الأعمال ومواجهة الضغوط، وضمان سلامة الموظفين، وتقليل الآثار الناجمة عن التحديات.

إلى ذلك، ارتفع سهم الشركة خلال تعاملات، أمس، ليسجل أعلى سعر له منذ نحو أربعة أشهر من التعاملات اليومية، حيث قفز السهم بنسبة جاوزت 7.43% متصدراً قائمة ارتفاعات السوق، وبالغاً سعر 1.3 درهم.

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