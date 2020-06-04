ديار للتطوير: استكمال إجراءات تخفيض رأس المال تحت التنفيذ

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أكدت شركة ديار للتطوير، المُدرجة في سوق دبي المالي، أنها تعمل حاليا على استكمال الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال، الذي أقرته العمومية في أبريل الماضي، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وأضافت الشركة في بيان لـ "سوق دبي المالي"، اليوم الخميس أنها ستعلن عن موعد تخفيض رأس المال بمجرد إنجاز كافة الإجراءات ذات الصلة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت خلال اجتماعها في أبريل الماضي، على تخفيض رأس مال الشركة من 5.8 مليار درهم إلى 4.5 مليار درهم، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1530.1 مليون درهم.

وتعتزم الشركة تخفيض رأس المال بنسبة 21.3%، وبمقدار 1231.8 مليون درهم، من خلال إلغاء 1231.8 مليون سهم، وإطفاء بقية الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي القانوني البالغ 298.4 مليون درهم.

يُشار إلى أن سهم شركة ديار للتطوير أنهى تداولاته اليوم في سوق دبي المالي عند سعر 0.27 درهم بعد تداول 6.26 مليون سهم، بقيمة 1.64 مليون درهم.

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