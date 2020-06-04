"إعمار العقارية": مقترح بتوزيع أرباح مرحلية على أساس نصف أو ربع سنوي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قالت شركة إعمار العقارية، أنه أدرجت مقترح للموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة والتي من المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 21 يونيو/حزيران لعام 2020 لتعديل المادة رقم (57) من النظام الأساسي للشركة لإضافة بند جديد يُجيز توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو على أساس ربع سنوي.

وأشارت الشركة في بيان لها سوق دبي المالي، أن العمومية الخاصة بالشركة سوف تناقش ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية الماضية والتصديق على كل منهما، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة مُدققي الحسابات عن السنة المالية الماضية، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية وتحديد أتعابهم.

وفي شهر أبريل من العام الجاري، أعلنت شركة إعمار العقارية عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية بسبب تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى تاريخ 21 يونيو/حزيران بدلاً من 22 أبريل.

وارتفع سهم الشركة خلال جلسة أمس بنسبة 1.55%، وأغلق على 2.61 درهم، وتم تداول 14.386 مليون سهم بما قيمته 37.409 مليون درهم.

ومن الجدير بالذكر أن النتائج المالية، فقد زادت أرباح شركة إعمار العقارية بنسبة 1 بالمائة بنهاية العام الماضي، لتبلغ 6.20 مليار درهم، مُقابل أرباح بلغت 6.14 مليار درهم في عام 2018.

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