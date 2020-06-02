الإمارات تشتري سبائك ذهبية بـ2.3 مليار درهم في 4 أشهر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

واصل المصرف المركزي رفع رصيده من السبائك الذهبية كأحد الأصول الآمنة، حيث بلغت قيمة ما اشتراه منها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مليارين و333 مليون درهم.

وأوضح «المركزي» في إحصاءات أصدرها أمس، أنه في نهاية أبريل الماضي بلغت أصوله من المعدن الأصفر ستة مليارات و377 مليون درهم بنمو نسبته 57.7 % مقابل أربعة مليارات و44 مليون درهم نهاية ديسمبر 2019.

وبينت الإحصاءات أن «المركزي» اشترى في أبريل 2020 منفردا، ذهبا بقيمة 426 مليون درهم، مبينا أن الرصيد التراكمي بنهاية أبريل بلغ ستة مليارات و377 مليون درهم مقابل خمسة مليارات و951 مليون درهم نهاية مارس السابق بنمو نسبته 7.2%.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي» منها، أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news