الأسهم المحلية تكسب 18 مليار درهم في جلستين

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت أسواق المال المحلية، صعودها لليوم الثاني على التوالي من تعاملات يونيو الجاري، مما رفع رصيد مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى نحو 18 مليار درهم خلال جلستين.



وأسهم الأداء الايجابي للأسواق في زيادة حجم السيولة المتداولة في جلسة اليوم مقارنة مع اليوم السابق، وذلك في مؤشر على استمرار دخول الاستثمار المؤسسي والذي شجع بدوره المستثمرين الأفراد على مزيد من التداول.



وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي إلى أكثر من 400 مليون درهم، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 186 مليون سهم نفذت من خلال 5595 صفقة.



وتظهر المتابعة اليومية ارتفاع المؤشرالعام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الى مستوى 4277 نقطة بزيادة نسبتها 2.56 % وهي أعلى نسبة مكاسب يومية يسجلها منذ عدة أسابيع.



ووفقا لمعطيات التحليل الفني فإن المؤشر العام لسوق أبوظبي تخطى أكثر من حاجز وبات مرشحا لتجاوزمستويات أعلى خلال الأيام المقبلة.

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