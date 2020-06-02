إلغاء غرامات تأخير «تجديد وإلغاء» بطاقة المخلص الجمركي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة جمارك دبي حزمة تحفيزية تُعنى بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير (تجديد/‏‏‏إلغاء) بطاقة المخلص الجمركي، وذلك اعتباراً من 5/‏‏‏5/‏‏‏2020 ولغاية تاريخ 30/‏‏‏6/‏‏‏2020.

وأفادت «جمارك دبي» في بيان أمس، بأن خطوتها تأتي لتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين والتجار، لافتة إلى أنها حصلت على موافقة دائرة المالية بحكومة دبي، لتنفيذ المبادرة، في خطوة من شأنها تقليل الكلفة على قطاع المتعاملين، وتوفير سيولة مباشرة للشركات لدعم أعمالها، وتخفيف حدة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمة العالمية الراهنة جراء الإجراءات والتدابير الاحترازية لتفشي «كوفيد-19».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في «جمارك دبي»، عبدالله محمد الخاجة، أن الدائرة في إطار استجابتها السريعة لجائحة «كورونا»، وجهت بضرورة وضع تصورات ورؤى لمبادرات تحفيزية لمجموعات العمل والتجارة، تنفيذاً لبرامج الدعم التي أطلقتها حكومة دبي، والتي من شأنها المساهمة في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية لإمارة دبي، عبر خفض التكاليف، وتحسين السيولة، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الجمركية.

وأضاف: «ستوفر المبادرة سيولة مالية للشركات، وستعمل على تخفيف تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم، إذ يمكن توجيه هذه السيولة المتوافرة في تعزيز أنشطتهم التجارية وزيادة العائد على تجارتهم».

من جانبه، لفت مدير الإدارة المالية في «جمارك دبي»، محمد الهاشمي، إلى سرعة استجابة دائرة المالية في حكومة دبي، وإتمام موافقتها على مبادرة «جمارك دبي»، مؤكداً أن ذلك يعكس روح الفريق الواحد في حكومة دبي، لتجاوز الوضع الراهن ودعم المستثمرين وقطاعات العمل والتجارة لترسيخ موقع دبي عاصمة المال والأعمال.

بدوره، أكد مدير إدارة إسعاد العملاء في «جمارك دبي»، إدريس بهزاد، أن هذه المبادرة تعكس حرص «جمارك دبي» على ترسيخ التنافسية التجارية للإمارة، وتجسيداً لدعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية، وتعزيز ثقة المتعاملين والتجار في الحكومة.

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