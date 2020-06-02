«اقتصادية الشارقة» تنجز 37.4 ألف معاملة في 3 أشهر

المصدر: الشارقة ■وام

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020، نحو 37 ألفاً و444 معاملة، تم تقديمها من خلال مراكز الخدمة، وعبر الخدمات الرقمية، ضمت 9000 رخصة.

وشملت الرخص، التي أنجزتها «اقتصادية الشارقة»: 497 رخصة جديدة، وتجديد 7435 رخصة، وتعديل 1068 رخصة، فيما ضمت خدماتها المقدمة 17 ألفاً و274 معاملة رقمية، تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية، وعبر بوابتها الإلكترونية، و20 ألفاً و170 معاملة عبر مراكز تقديم الخدمة.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هده السويدي، أن هذه البيانات تدل على استمرارية بيئة الأعمال الاقتصادية في الشارقة بوتيرة مستقرة، مشيراً إلى أن المحفزات الاقتصادية، التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة، أسهمت بشكل كبير في تحفيز قطاعات الأعمال بالشارقة.

من جانبه، قال مدير إدارة التسجيل والترخيص في الدائرة، فهد الخميري، إن تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين الدائرة والشركات الخاصة، أسهمت في الخروج بمشروعات ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة إلى اقتصاد الشارقة، والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة، وتوفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال، وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة.

- «اقتصادية الشارقة» أنجزت 497 رخصة جديدة، وجددت 7435 رخصة.

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