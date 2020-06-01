استئناف العمل بنسبة 50% في "الطيران المدني" و"خدمات الملاحة الجوية"

المصدر: أزاد عيشو- دبي

قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبدالله أهلي إن 50% من موظفي هيئة دبي للطيران المدني باشروا بتاريخ 31 مايو تأدية مهامهم الطبيعية وممارسة أعمالهم الوظيفية من مقر العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واعتماد سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي، وصولاً إلى نسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو، مع ضرورة الالتزام بالتطبيق الدقيق والكامل للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أهلي لـ"الإمارات اليوم"، أنه تم استثناء بعض الحالات من الموظفين الذين هم من فئة كبار السن ممن بلغوا سن الستين سنة فأكثر وأصحاب الهمم، والموظفات الحوامل، والموظفين الذين يعانون من الأمراض المزمنة والاورام وامراض الجهاز التنفسي التي تسبب ضعف المناعة أو من يعانون من أمراض تسبب ضعف المناعة بناءً على تقرير طبي صادر من الجهات الطبية الحكومية، بالإضافة الى الموظفات الأمهات اللاتي يقمن بمتابعة تعليم أبنائهن عن بعد ممن هم في الصف التاسع فما دون بما فيهم من هم في مرحلة الحضانة وذلك حتى انتهاء العام الدراسي الحالي .

وتابع: وكذلك التزمت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بقرار العودة حسب التعليمات الواردة. علماً أن قرار "العمل عن بعد" لم يكن يشمل موظفي قطاع العمليات في المؤسسة، وذلك لطبيعة عمل المراقبة الجوية وخدمات الرادار التي يتطلب تقديمها من مقر المؤسسة، مع التقيّد بالإجراءات الوقائية والصحية لضمان سلامتهم.

وذكر أهلي: حرصنا منذ البداية على أن نكون مستعدين وعلى جهوزية تامة لاستئناف العمل من المكاتب فور صدور القرار بذلك، من خلال اتخاذ أعلى التدابير والإجراءات والآليات اللازمة وتجنيد الإمكانيات بكل السبل المتاحة، من أجل توفير بيئة آمنة وصحية تضمن العمل بكفاءة وفعالية، وتهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين، إذ أن ذلك يأتي في مقدمة أولوياتنا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news