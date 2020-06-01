غرفة دبي تنعى الرئيس السابق لمجلس الأعمال التركي

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

نعت غرفة تجارة وصناعة دبي، رئيس مجلس الأعمال التركي السابق، هاكان هجيجي، الذي وافته المنية في دبي. وقال بيان للغرفة إنها تتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة بوفاة المغفور له هاكان هجيجي، بحكم منصبه السابق كرئيس لمجلس الأعمال التركي وأحد أبرز رجال الأعمال الأتراك الذي اختاروا دبي مقراً لنشاطاتهم الاستثمارية، مؤكدة أن المغفور له لعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دبي وتركيا، وتوطيد ركائز التعاون والتنسيق والشراكات الاقتصادية، وترسيخ المصالح المشتركة التي أثمرت شراكة استثنائية على مختلف الصعد والمجالات.

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