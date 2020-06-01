جهات محلية في دبي ومؤسسات اتحادية تعود للعمل من المكاتب بنسب تصل إلى 50%

المصدر: سامح عوض الله -دبي وعبير عبدالحليم - ابوظبي

أفادت جهات محلية في دبي ومؤسسات اتحادية بعودة موظفيها إلى العمل من المكاتب أمس، بنسبة راوحت بين 30 و50%. وأكد مسؤولون لـ«الإمارات اليوم»، التزام هذه الجهات بتطبيق التدابير الاحترازية وأبرزها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والاحتفاظ بالمسافات الآمنة عند التعامل في ما بين الأفراد، وعدم التهاون في اتباع التعليمات الصحية والوقائية.

وأكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «عودة الموظفين تدريجياً إلى عملهم تمثل الخطوة الأولى على مسار العودة للحياة الطبيعية».

فيما قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «الدائرة عادت صباح أمس، لاستئناف العمل من مقرها، بعد أن اتخذت جميع التدابير التي أقرّها بروتوكول العودة للعمل الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبنسبة 50% المعتمدة».

بدورها، أعلنت اقتصادية دبي، استكمالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، في مبنى الدائرة، داعية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة ومؤسساتها عبر المنصات والقنوات الذكية والتطبيقات المبتكرة.

كما عاد موظفو غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى مكاتبهم بنسبة 50% أمس، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية، عملاً بالإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

من جهتها، قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن 30% من موظفي الهيئة قد باشروا العمل مرة أخرى أمس، من مقر الهيئة في أبوظبي ودبي، بعد ما يقارب شهرين من العمل عن بُعد، أثبتوا خلالهما قدرة على العمل والإنتاج من أي مكان، اعتماداً على البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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