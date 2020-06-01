اقتصادية دبي تطبق تدابير وقائية مع عودة العمل بنسبة 50%

المصدر: سامح عوض الله -دبي وعبير عبدالحليم - ابوظبي

أعلنت اقتصادية دبي استكمالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، في مبنى الدائرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50%. ودعت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة عبر القنوات الذكية.

واشتملت التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الدائرة على تعقيم مكاتب الدائرة ومرافقها، وقياس مستمر لدرجة حرارة العمال والموظفين قبل دخولهم إلى المبنى.

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