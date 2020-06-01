%34 نمواً في صادرات أعضاء «غرفة دبي» إلى جنوب شرق آسيا خلال أبريل

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كشف تقرير جديد، أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي، تحقيق أعضاء «الغرفة» نمواً في الصادرات وإعادة الصادرات إلى أسواق مناطق «جنوب شرق آسيا» و«شرق آسيا»، خلال أبريل الماضي، على الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بانتشار وتفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وأظهر التقرير، الذي حمل عنوان «الأسواق الآسيوية: مؤشرات واعدة رغم التحديات التجارية الناتجة عن انتشار فيروس (كورونا)»، أن قيمة شهادات المنشأ للبضائع التي صدرت وتمت إعادة تصديرها من أعضاء «الغرفة» إلى أسواق «جنوب شرق آسيا»، خلال أبريل 2020، بلغت 652.3 مليون درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 34% مقارنة بأبريل 2019، وبنمو 119%، مقارنة بمارس 2020.

أما بالنسبة لأسواق شرق آسيا، فقد بلغت قيمة شهادات المنشأ للبضائع المصدرة والمعاد تصديرها إلى هذه المنطقة، في أبريل الماضي، 341.7 مليون درهم، بنمو سنوي بلغ 23%، مقارنة بأبريل 2019، وبنمو طفيف بلغ 0.1%، مقارنة بمارس 2020.

وذكر التقرير مجموعة عوامل أسهمت في تحقيق هذه الأسواق لنمو في الاستيراد من شركات دبي، رغم التحديات والقيود المفروضة حالياً نتيجة أزمة «كورونا»، أبرزها أن سوق دبي تمثل خياراً مثالياً للاستيراد منها، خصوصاً مع المكانة التي تحتلها الإمارة مركزاً حيوياً عالمياً لإدارة العمليات اللوجستية.

ولفت التقرير إلى أنه مع ارتفاع الطلب على الذهب في أوقات الأزمات، فقد أسهم الطلب الكبير على الذهب من هذه الأسواق الآسيوية في تعزيز القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات دبي.

وشكّلت سنغافورة، حتى الآن، أبرز الأسواق في جنوب شرق آسيا بالنسبة لتجار دبي، خلال أبريل الماضي، إذ بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء «الغرفة» إلى سنغافورة 407.5 ملايين درهم. ويمثل ذلك نمواً على أساس سنوي نسبته 93%، ونمواً على أساس شهري نسبته 202%.

كما شكّلت إندونيسيا ثاني أبرز الأسواق في جنوب شرق آسيا بالنسبة لتجار دبي من أعضاء «الغرفة»، بمعدل نمو على أساس سنوي يبلغ 9%، وعلى أساس شهري يبلغ 136%. وحلّت فيتنام في المرتبة الثالثة بمعدل نمو على أساس سنوي يبلغ 87%، ومعدل نمو على أساس شهري يبلغ 128%.

أما الصين فشكّلت السوق الأهم في شرق آسيا بالنسبة لتجار دبي من أعضاء «الغرفة»، بنمو على أساس سنوي نسبته 56%، وعلى أساس شهري بنسبة 1%، فيما كانت كوريا الجنوبية ثاني أهم أسواق شرق آسيا، تليها هونغ كونغ في المركز الثالث.

93 %

نمواً في صادرات وإعادة صادرات أعضاء «الغرفة» إلى سنغافورة.

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