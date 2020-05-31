12 ألفاً و700 شكوى من خدمات اتصالات ودو خلال 5 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، 12 ألفا و700 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بانخفاض نسبته 0,15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، اليوم، أنها تلقت 6922 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينما تلقت 5778 شكوى من خدمات "دو" خلال فترة المقارنة، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأفاد التقرير، بأنه تم إغلاق 94,9% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، كما تم انجاز حل 0,1% من الشكاوي خلال فترة اكثر من 5 أيام في حين تم إغلاق 95,4% من الشكاوى المتعلقة بخدمات دو وتم انجاز حل 0,5% من الشكاوى في اكثر من 5 أيام ».

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات اتصالات بلغ 70,3%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 14,6%، وبلغت نسبة الحياد 15,1%، كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 73,8%، في حين بلغ معدل عدم الرضا 10.5%، ونسبة الحياد 15,7%.

وأكدت تنظيم الاتصالات أن التقرير الذي يصدر بشكل شهري يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية

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