عودة "التنافسية والاحصاء" للعمل من المكاتب بشكل يدريجي

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي



قال مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبد الله ناصر لوتاه، لـ"الإمارات اليوم"، إنّ "قرار عودة القطاع الحكومي إلى العمل من المكاتب وفق الشروط والضوابط الاحترازية، يأتي في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي، والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية من مقار العمل، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين تم استثناؤهم من القرار، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، حيث يتم التقييم والمراجعة للأداء كل أسبوع".



واوضح ان هذا الأمر يمثل دلالة مهمة على القدرة الاستثنائية لدولة الإمارات على تجاوز التحديات، بعدما تعاملت ولا تزال تتعامل مع آثار جائحة «كورونا» بجديّة وجاهزية عاليتين، وعلى أعلى المستويات التي شهدت بها كبرى الهيئات والمنظمات الدولية".



ولفت لوتاه إلى أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء استكملت الاستعدادات اللازمة لاستئناف النشاط والبدء بالعمل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الموظفين من تجهيزات تقنية وتعقيم للمكاتب وأماكن وجود الموظفين، والمحافظة على التباعد الآمن أثناء ممارسة الأعمال اليومية، مشيرا الى ان موظفى الهيئة عادوا للعمل من المكاتب بشكل جزئي ويزداد تدريجيا خلال الأيام المقبلة.



وأكد أن دولة الإمارات قدمت دروساً ملهمة للعالم في التصدي للفيروس، وخلقت الأزمة وعياً متميزاً لمجتمع دولة الإمارات وكشفت عن ثقافة على قدر المسؤولية في القطاعين الحكومي والخاص، مما غيّر طرق القيام بالأعمال وبشكل سلس لم تتوقف معه الخدمات الحكومية، حيث تم القيام بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبسلاسة من خلال عمل الموظفين عن بُعد من المنزل.



ونوه لوتاه بأن دبي احتلت المركز الثاني عالمياً على قائمة «أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد في 2020»، على المؤشر الذي أصدرته أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأميركية، واليوم بات من الضروري العودة التدريجية لاستئناف حركة الأعمال الحكومية والخاصة، مع المحافظة على جميع الإجراءات الاحترازية.

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